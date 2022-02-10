Уроки, которые мы выучили за период пандемии, или что сейчас происходит на рынке недвижимости Таиланда

Ни для кого не секрет, что пандемия изменила весь мир. Эти изменения коснулись абсолютно всех сфер жизни людей по всему миру. Именно поэтому сейчас очень важно узнавать новые «правила игры» и уметь вовремя под них подстроиться. Соучредитель, директор по продажам и маркетингу в Serene Condo Phuket Олег Голубев рассказал Realting.com, каким он видит рынок недвижимости Таиланда сейчас и почему некоторые компании не смогли пережить последствия пандемии.

Неопределенность, которую создала пандемия в 2020 году, охватила все рынки в мире, в том числе и рынок недвижимости на нашем острове.

Для того чтобы проанализировать прошедшие 2 года, я бы разделил рынок недвижимости Пхукета на 2 категории:

Готовая недвижимость, Недвижимость на стадии строительства или предпродажи.

Рынок готовой недвижимости переживал высокую турбулентность, в первую очередь, из-за недополученной прогнозируемой прибыли от аренды, так как туристический рынок аренды очень сильно пострадал. Капитализация и ценность данной недвижимости пострадала, в первую очередь, в проектах, которые решили приостановить арендную деятельность в данный период и дождаться возвращения «доковидных» цен, а также снизили расходы на управлении и персонале. Это привело к тому, что некоторые квартиры потеряли свою привлекательность и требуют существенных вложений для возврата на рынок. Возвращение сотрудников также стало затруднительным, потому что рынок труда за это время существенно трансформировался. При этом те, кто продолжал операционную деятельность, за данное время существенно выиграли: настроили рынок локальной аренды, смогли оцифровать и оптимизировать свои процессы, и, самое главное, сохранили данную недвижимость в отличном виде и рабочем состоянии.

Естественно, мы увидели настроения некоторых собственников быстро продать свои активы по заниженным ценам, при этом это были единичные случаи. Рынок вилл, напротив, выиграл от данной ситуации и получил повышенный спрос на премиальную недвижимость.

Для рынка недвижимости на этапе строительства это время было очень непростым, потому что он был очень локализован и во многом зависел от туристического потока. Также в связи с мировым ростом цен на материалы, большинству компаний пришлось изменить свои модели и стратегии. К сожалению, прошла череда банкротств некоторых застройщиков, при этом доля данных компаний была невысока. Естественно, застройщикам пришлось пересмотреть сроки сдачи объектов, при этом даже в «непандемийное» время каждый застройщик имел легальное право на задержки сроков, указанных в договоре. От пандемии выиграли застройщики, которые имели кризисные стратегии и были очень гибкими. Одним из важных изменений стала перемена сознания людей во всем мире и выработанная толерантность к покупке таких продуктов как недвижимость онлайн, что повлекло за собой новую волну продаж.

С июля 2021 года в Таиланде работает туристическая программа Phuket Sand Box. Многие скептически относились к быстрому возвращению цен, при этом, как показала практика, бизнес, туризм и недвижимость трансформировались очень оперативно и нынешний сезон на Пхукете можно точно назвать высоким.

Пхукет довольно сложно сравнивать с другими провинциями в Таиланде, потому что здесь благодаря локальным законам сформировалась уникальная природная экосистема (остров имеет нетронутые природные ландшафты и отличную экологию), а также имеет развитую инфраструктуру (аэропорты, торговые центры, развлечения, школы), тем самым привлекая сюда не только туристов, но и людей, которые хотели бы жить здесь постоянно.

Данные условия позволяют недвижимости удерживать свою ценность и иметь долгосрочные инвестиционные прогнозы.

Я считаю, что в 2022 году победителями на рынке будут компании, которые уделяют внимание диджитализации своих компаний, проекты с новым современным видением, нацеленным на здоровье, качество жизни и отдыха, концептуальные проекты. Клиентоориентированность и качество сервиса также будут увеличивать конверсию продаж и поднимать инвестиционные настроения.