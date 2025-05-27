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Квартиры с террасой в Ко Кео, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Pa Khlok, Таиланд
Квартира 3 спальни
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 179 м²
KOH6685 Fully equipped, delightful 3 bedroom apartment, all en suite, located on the …
$584,076
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Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

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