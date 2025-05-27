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Квартиры с видом на море в Ко Кео, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ban Bang Ku, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Наш комплекс  — это воплощение духа Пхукета, где уникальность, великолепие и культура сочета…
$167,444
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Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с террасой
с видом на горы
Недорогая
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