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Виллы с видом на горы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
недорогая
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