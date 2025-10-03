Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты в Чиривелье, Испания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Чиривелья, Испания
Квартира 1 спальня
Чиривелья, Испания
Количество спален 1
Площадь 126 м²
Лофт расположен в популярном бизнес-парке Ros Casares, в нескольких минутах ходьбы от торгов…
$281,667
Квартира 3 спальни в Чиривелья, Испания
Квартира 3 спальни
Чиривелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира в центре Xirivella 1 этаж 3 спальни 1 ванная комната Балкон Квартира пос…
$89,985
