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Замки в Валенсии, Испания

Аликанте
9
Orihuela
8
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9 объектов найдено
Замок в Orihuela, Испания
Замок
Orihuela, Испания
Площадь 1 500 м²
Представляем участок на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг. Участок площадью 1500 м2 с ид…
$1,14 млн
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Замок 4 спальни в Orihuela, Испания
Замок 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Площадь 330 м²
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
$2,28 млн
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Замок в Dehesa de Campoamor, Испания
Замок
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 1 600 м²
Необыкновенный участок площадью 1600 м2 в районе Лас-Вильяс-де-Кампоамор.Участок расположен …
$911,752
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Замок в Dehesa de Campoamor, Испания
Замок
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 1 500 м²
Необыкновенный участок площадью 1500 м2 в районе Лас-Вильяс-де-Кампоамор. На участке разреше…
$911,752
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Замок в Orihuela, Испания
Замок
Orihuela, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
$1,19 млн
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Замок в Orihuela, Испания
Замок
Orihuela, Испания
Площадь 1 300 м²
Представляем участок на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Участок площадью 1300 м2 с идеа…
$3,42 млн
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Замок в Dehesa de Campoamor, Испания
Замок
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
$564,146
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Замок в Orihuela, Испания
Замок
Orihuela, Испания
Представляем участок на берегу Средиземного моря в городе Кабо Роиг.Угловой участок на второ…
$1,31 млн
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Замок в Polop, Испания
Замок
Polop, Испания
Площадь 17 444 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 17 444 кв.м. в городе Полоп.Участок, расположенный…
$363,561
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