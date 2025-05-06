Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Бассейн

Шале с бассейном в Валенсии, Испания

lHorta Nord
4
Годелья
4
12 объектов найдено
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти