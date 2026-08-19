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Отели в Таррагоне, Испания

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1 объект найдено
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €. в Priorat, Испания
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €.
Priorat, Испания
Число комнат 26
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Катал…
$17,67 млн
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