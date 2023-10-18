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Дома в Porqueres, Испания

1 объект найдено
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Pla de l Estany, Испания
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Pla de l Estany, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 160 000 м²
Ферма состоит из 350 м2. При входе мы находим гостиную с камином, прихожую, туалет, столовую…
€1,22 млн

Параметры недвижимости в Porqueres, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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