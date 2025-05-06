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Пентхаусы в Los Cristianos, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается прекрасная квартира-пентхаус в великолепном жилом комплексе "Vista Hermosa", Los C…
$486,866
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Пентхаус 4 комнаты в Arona, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
$821,952
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