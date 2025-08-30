Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа готового бизнеса в Los Cristianos, Испания

коммерческая недвижимость
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Бар Tapas, расположенный в Лас-Америкас. Бар полностью оборудован всем необходимым для успеш…
$174,361
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Эксклюзивный бар для бассейнов, для продажи в Лос-Кристианос. Эта замечательная и редкая воз…
$406,843
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 300 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 300 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 300 м²
Минимаркет Leasehold с интерьером 300 м2 переносится в Лос-Кристианос с лицензией на вынос, …
$69,745
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 300 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 300 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 300 м²
Lupain Properties рады предложить эту фантастическую деловую возможность существующего ресто…
$416,657
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес 45 м² в Arona, Испания
Готовый бизнес 45 м²
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 45 м²
Очень популярный, уютный, красиво обслуживаемый бар, расположенный в отличном месте в Лас-Ам…
$203,422
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в Arona, Испания
Готовый бизнес
Arona, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Кафе, расположенное в самом сердце Лос-Кристианоса. Кафе полностью оборудовано всем необходи…
$69,745
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
