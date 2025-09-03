Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Марине-Бахе, Испания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, Общий бассеин, вид на горы
$2,327
в месяц
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Сдается в аренду новый офис площадью 100 м², расположенный на Авенида дель Паис Валенсия, с …
$4,533
в месяц
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА. Новый apartamento на пляже Поненте, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами…
$2,809
в месяц
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Море и природа на фоне вашей новой жизни. 3-комнатная квартира в районе пляжа Пониенте. Море…
$2,444
в месяц
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

