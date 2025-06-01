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Жильё в Гарроче, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Олот, Испания
Вилла
Олот, Испания
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Усадьба 18 века в красивом регионе Ля Гаротча в провинции Жирона. Общая жилых помещений 1000…
$1,37 млн
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Вилла в Besalu, Испания
Вилла
Besalu, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Продается каменный фермерский дом - Масия, примерно в 4 км от средневекового города Бесалу, …
$769,519
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Параметры недвижимости в Гарроче, Испания

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