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Коммерческая недвижимость в Fene, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален с мебелью, с видом на море, у моря в Fene, Испания
Коммерческая 10 спален с мебелью, с видом на море, у моря
Fene, Испания
Количество спален 10
Площадь 800 м²
Замечательный отель в прибрежном городе Розес с завораживающим видом на море и вершины гор П…
€1,95 млн
Realting.com
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