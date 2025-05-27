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Таунхаусы у моря в Эстремадуре, Испания

Бадахос
16
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6 объектов найдено
Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
$456,749
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
$496,552
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
$655,768
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
$706,518
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
$437,344
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
$422,915
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Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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