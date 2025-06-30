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Квартиры около гольф-клуба в Эстремадуре, Испания

Бадахос
151
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новый современный комплекс расположен в идиллическом месте, на линии фронта поля для гольфа …
$359,229
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
$734,505
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Типы недвижимости в Эстремадуре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

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с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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