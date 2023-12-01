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Коммерческая недвижимость в Esplugues de Llobregat, Испания

1 объект найдено
Коммерческая в Esplugues de Llobregat, Испания
Коммерческая
Esplugues de Llobregat, Испания
В продаже участок земли, площадью 1544 м2,  под постройку 8 таунхаусов  в урбанизации La Ind…
€1,22 млн
в месяц
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