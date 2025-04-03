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Квартиры с гаражом в Дос-Эрманас, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 2 комнаты
Дос-Эрманас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Испания. Коста-дель-Соль. АПАРТ ОТЕЛЬ Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квар…
$113,238
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Параметры недвижимости в Дос-Эрманас, Испания

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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