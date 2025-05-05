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Продажа домов в Crevillent, Испания

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Crevillent, Испания
Дом 3 спальни
Crevillent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Большой загородный дом в Катрале. Большой загородный дом с промышленными складами, требующий…
$284,567
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Вилла в Crevillent, Испания
Вилла
Crevillent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Загородный дом с 4 спальнями и частным бассейном в Кревилленте. Отдельная вилла с 4 спальням…
$364,465
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