Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коста-дель-Соль
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Коста-дель-Соль, Испания

;
коммерческая недвижимость
19
рестораны
3
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol  в Марбелья, Испания
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol 
Марбелья, Испания
Число комнат 24
Площадь 2 500 м²
ПРОДАЖА 4* Бутик-Отеля на поле для гольфа на Costa del Sol — 7.000.000 € Расположение: ме…
$8,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти