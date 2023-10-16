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Отели в Costa del Sol Occidental, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Марбелья, Испания
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн
Realting.com
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