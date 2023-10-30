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Производственные здания в Каталония, Испания

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1 объект найдено
Производство в Барселона, Испания
Производство
Барселона, Испания
Площадь 428 м²
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо города Барселона. Центральный проспект, …
€1,07 млн
Realting.com
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