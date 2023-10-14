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Жильё с видом на горы в Картахена, Испания

квартиры
27
дома
39
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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