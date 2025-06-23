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Квартиры на берегу моря в Calonge i Sant Antoni, Испания

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1 объект найдено
Квартира 50 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
$2,85 млн
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Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

с садом
с террасой
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