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Квартиры с садом в Calonge i Sant Antoni, Испания

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 5 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Шикарная вилла в восточном стиле с прекрасным видом на море в стадии строительства, 20% рабо…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

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с видом на море
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