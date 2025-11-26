Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Барселона
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Барселоне, Испания

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Бадалона, Испания
Квартира 4 комнаты
Бадалона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Квартира с 3 спальнями в аренду в Бадалоне, Испания, в проекте с общим бассейном Сдается в д…
$3,470
в месяц
