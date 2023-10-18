Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Барселона
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Барселона, Испания

коммерческая недвижимость
20
отели
12
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города в Malaga, Испания
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,88 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 150 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на углу перекре…
€636,555
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 123 м²
Коммерческое помещение в Старом городе Барселоны. В непосредственной близости от метр…
€182,541
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Продается парковочное место в подвале, с очень хорошим доступом и маневренностью, на частной…
€18,485
Инвестиционная в Lliria, Испания
Инвестиционная
Lliria, Испания
Продажа автозаправочной станции недалеко от Валенсии, годовой объем продаж 1850000 литров. Е…
€1,04 млн
Отель в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 6 000 м²
Испания Коста-дель-Соль г.Марбелья   Спортивный отель 4**** &nbs…
€11,59 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,94 млн
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
Площадь 600 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 600.00 …
€1,24 млн
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Испания, Испания
Коммерческая 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 200 м²
Восхитительный бутик-отель расположен в лесистой местности в пригороде Валенсии, Испания. Тр…
€1,99 млн
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в прибыльности, расположенные…
€228,817
Отель 46 ванных с парковкой в Коста-Брава, Испания
Отель 46 ванных с парковкой
Коста-Брава, Испания
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 1 236 м²
Продается отель в 400 метрах от моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава.…
€1,30 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 940 м²
Коммерческое помещение в городе Бадалона. Расположено на одной из центральных магистр…
€1,67 млн
Realting.com
Перейти