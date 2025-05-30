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Коммерческая недвижимость в Barbera del Valles, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 030 м² в Barbera del Valles, Испания
Коммерческое помещение 1 030 м²
Barbera del Valles, Испания
Площадь 1 030 м²
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде Барселоны - Барбера дель Байес.  Расположено н…
$1,44 млн
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