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Таунхаусы около гольф-клуба в Бадахосе, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
$706,518
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Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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