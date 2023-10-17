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Дома в Antequera, Испания

1 объект найдено
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с 4-мя Спальнями в Марбелье в Прекрасном Месте для Любителей Гольфа Таунхаусы расп…
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Antequera, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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