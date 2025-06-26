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Виллы с садом в Altiplano, Испания

Йекла
5
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4 объекта найдено
Вилла в Йекла, Испания
Вилла
Йекла, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 391 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ЙЕКЛЕ, МУРСИЯ Новая эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная на террито…
$899,797
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Вилла в Джумилла, Испания
Вилла
Джумилла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ДЖУМИЛЬЕ Новая вилла на большом участке в муниципалитете в Хумилье. Современ…
$395,260
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Вилла в Йекла, Испания
Вилла
Йекла, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 381 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ЙЕКЛЕ, МУРСИЯ Новая эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная на террито…
$899,797
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Вилла в Йекла, Испания
Вилла
Йекла, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ЙЕКЛЕ, МУРСИЯ Новая эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная на террито…
$899,797
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