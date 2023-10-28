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Виллы в Altiplano, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Yecla, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yecla, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 748 м²
Вилла с 5 Спальнями, Бассейном, Террасами и Большими Участками в Екле, Мурсия Екла – традици…
€774,000

Параметры недвижимости в Altiplano, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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