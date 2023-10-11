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Жильё с видом на море в Almunecar, Испания

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6 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€500,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€305,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€250,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Velilla-Taramay, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Velilla-Taramay, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€1,25 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в La Herradura, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
La Herradura, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дома с Индивидуальными Бассейном и Садом в Альмуньекар, Ла-Эррадура Ла-Эррадура является час…
€890,000
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