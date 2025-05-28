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Коммерческая недвижимость в Almoradi, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 905 м² в El Saladar, Испания
Коммерческое помещение 905 м²
El Saladar, Испания
Количество спален 2
Площадь 905 м²
Количество этажей 2
Продается большое коммерческое помещение, в котором ранее располагался фитнес центр.Здание и…
$855,021
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