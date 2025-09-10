Коттеджный посёлок Левада

ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Всеволожский район, 30 км от КАД

→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси

→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от поселка в деревне Лесколово — торговые центры, кафе, детские сады и школы, аптеки и амбулатория, автосервис, садовый питомник и даже скейт-парк.



ПРИРОДА:

→ Проект, в котором деревенская свежесть сочетается с современными принципами загородного девелопмента. КП «Левада» — это участки на живописном лугу в 30 км от КАД.

→ По границе поселка зеленеет лес с преобладанием елей и сосен



ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:

→ Электричество 15 кВ

→ Дороги с покрытием из асфальтовой крошки

→ Система водоотведения и первичного пожаротушения

→ Въездная группа и гостевая парковка

→ Форма управления — товарищество собственников недвижимости (ТСН)



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."





Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

→ 5 районов застройки в ЛО

→ Участки в окружении леса и озёр

→ Покупка напрямую у собственника участка





ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Участок № 14. Кадастровый номер 1: 47:07:0120001:2577