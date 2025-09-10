Коттеджный посёлок Тишь да Гладь

Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД

→ Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе

→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Рябово, Камышовка расположены в 4-6 км от поселка. Здесь есть супермаркет «Магнит», почтовые отделения, офис Сбербанка, детские сады, школа, больница и кафе. В 30-минтух езды от поселка расположены горнолыжные курорты «Снежный», «Золотая долина» и «Красное озеро», где проводятся международные соревнования по фристайлу.





ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

→ В пешей доступности озеро Мамонтовское и Александровское

→ По границе посёлка хвойный лес



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА

→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)

→ Широкие внутриквартальные проезды

→ КПП, охрана

→ Территория отдыха

→ Детская площадка

→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"





УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели





ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 125. Кадастровый номер 1: 47:01:1314001:3349