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Дуплексы в Мерсин, Турция

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10 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
€ 783,000
К продаже представлен дуплекс 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли. Квартира расположена…
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10
€ 313,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2
€ 173,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 2 и…
Дуплекс 3 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3
€ 133,200
К продаже представлена  квартира 2+1 дуплекс в районе Мезитли. Квартира расположена на 3 эта…
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
€ 73,000
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
Дуплекс 7 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 7 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 11
€ 273,000
К продаже представлен  дуплекс 6+1 в популярном районе Мерсина, Мезитли. Квартира  имеет общ…
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
€ 191,500
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 4
€ 250,000
К продаже представлен  дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
Дуплекс 3 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
€ 98,500
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса  в набирающем популярность микро…
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
€ 100,000
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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