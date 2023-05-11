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Дома в Коньяалты, Турция

5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Коньяалты, Турция
Вилла 5 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
€ 585,000
Вилла 6 спален в Коньяалты, Турция
Вилла 6 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€ 415,000
Вилла 5 спален в Коньяалты, Турция
Вилла 5 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
€ 745,000
Вилла 6 спален в Коньяалты, Турция
Вилла 6 спален
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Площадь 620 м²
€ 820,000
Вилла 3 спальни в Коньяалты, Турция
Вилла 3 спальни
Коньяалты, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
€ 167,000
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