Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Kas

Купить недвижимость с видом на море в Kas, Турция

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Kas, Турция
Дом 3 спальни
Kas, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Every day feel the freshener sea breeze, the sound of waves crashing is magnificent, a freed…

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти