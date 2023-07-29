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Особняки в Стамбул, Турция

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3 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€ 2,110,000
Особняк 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Особняк 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
2-Этажный Исторический Особняк в Стамбуле, Эюпсултан. Отремонтированный исторический особняк…
€ 516,000
Особняк 12 спален в Фатих, Турция
Особняк 12 спален
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€ 1,765,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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