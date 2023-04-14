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Купить пентхаус в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
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10 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 473,500
Продается просторный пентхаус высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Пентхаус 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
€ 497,000
Продается просторный пентхаус высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
Пентхаус 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Пентхаус 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 460,000
Продается просторный и светлый пентхаус в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе…
Пентхаус 2 спальнив Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 269,000
Продается просторный пентхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенер…
Пентхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 315,000
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
Пентхаус 4 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 169,000
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
Пентхаус 2 спальнив Miraverde, Испания
Пентхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 289,000
В продаже бунгало, которое располагается в зоне San Eugenio, на улице Finlandia. Бунгало …
Пентхаусв Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус
Granadilla de Abona, Испания
61 м²
€ 205,000
Продается уютный пентхаус в туристическом городке на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пл…
Пентхаус 1 спальняв Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
60 м²
€ 230,000
Продается красивый пентхаус на южном побережье Тенерифе в нескольких метрах от пляжа и торго…
Пентхаус 5 спаленв Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Пентхаус 5 спален
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
365 м²
€ 950,000
Потрясающий пентхаус на первой линии пляжа в Санта-Крус-де-Тенерифе, расположенный в живопи…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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