Купить вилла в Lower Emporda, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Sant Antoni
3
Calonge i Sant Antoni
2
Calonge
1
la Bisbal d Emporda
1
Palafrugell
1
Сан-Фелиу-де-Гишольс
1
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42 объекта найдено
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Вилла 8 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
5 ванных комнат
8 577 м²
€ 2,350,000
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
Вилла 9 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
4 525 м²
€ 1,500,000
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающей к 18-луночному полю для гольфа Santa Cristina…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат
2 563 м²
Цена по запросу
Впечатляющая вилла с видом на море, 4 км ( 10 минут на машине ) от прекрасных пляжей Торрева…
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат
2 293 м²
€ 2,975,000
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
Вилла 5 спален
Palafrugell, Испания
5 ванных комнат
606 м²
€ 1,060,500
Современная, очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и погребом с гаражом расположена в 1 к…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
3 300 м²
€ 1,500,000
Впечатляющий дизайнерский дом с пейзажем и открытым бассейном в престижной урбанизации Мас Н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
472 м²
€ 2,350,000
Эта великолепная, недавно построенная современная вилла расположена в Плайя-де-Аро, Кала Ров…
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат
800 м²
€ 1,690,000
Дом расположен между двумя городами на побережье Коста Брава Плайя де Аро и Калонже. В неско…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
414 м²
€ 450,000
Дом расположен в урбанизации Батерильяс в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, на побережье Коста-Бр…
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
840 м²
€ 590,000
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
5 м²
Цена по запросу
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Вилла 8 спален
la Bisbal d Emporda, Испания
6 ванных комнат
1 м²
€ 1,790,000
Красивый восстановленный фермерский дом 18-го. Век ровно с 1722 года с 1,7 га ландшафта в ре…
Вилла 10 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
6 000 м²
€ 8,610,000
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
1 300 м²
€ 8,500,000
Комфортабельный дом в традиционном классическом стиле, расположенный в деноминации «Кала Са-…
Вилла 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
3 717 м²
€ 8,000,000
Уникальная и неповторимая усадьба, расположенная в деноминации “ S’Agaro Vell-Costa Brava …
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
833 м²
€ 1,695,000
Впечатляющий современный дом нового строительства в тихом районе Treumal. Урбанизация распол…
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
5 ванных комнат
7 090 м²
€ 995,000
Фантастическая роскошная вилла в тихой урбанизации Валль Репос в муниципалитете Санта-Кристи…
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
918 м²
€ 1,350,000
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
Вилла 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
2 318 м²
€ 1,800,000
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
2 600 м²
€ 800,000
На продажу: Роскошный Дом в Санта-Кристина-де-Аро Роскошный дом в Санта-Кристина-де-Аро Роск…
Вилла 5 спален
Calonge, Испания
7 ванных комнат
€ 1,770,000
Великолепная современная вилла, построенная в 2019 году из материалов высочайшего качества, …
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
550 м²
€ 955,000
Современная вилла 250 м2 построена на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель-д'Аро. …
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
780 м²
€ 650,000
Отдельная уютная вилла между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Сагаро. Расположена в тихом жилом районе…
Вилла 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
1 950 м²
€ 1,200,000
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
Вилла 4 спальни
Lower Emporda, Испания
3 ванных комнат
1 000 м²
€ 1,150,000
Шале расположен в престижной урбанизации Торре Валентина на побережье Коста Брава. До пляжа …
Вилла 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
800 м²
€ 550,000
Великолепная недостроенная вилла в городке Сан-Фелиу-де-Гишольс с видом на весь город. В тих…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
600 м²
€ 1,400,000
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
6 ванных комнат
2 270 м²
€ 720,000
Двухэтажный роскошный дом в урбанизации Casa Nova в Сан-Фелиу-де-Гишольс на побережье Коста …
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
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