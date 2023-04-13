Купить дуплекс в Марина-Баха, Испания

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11 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
162 м²
2 Этаж
€ 280,000
Фантастический дуплекс с видом на море в урбанизации Los Cerezos в FinestratЖивите в окружен…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
309 м²
€ 785,000
Если вы ищете дом, в котором дизайн, эксклюзивность и комфорт сочетаются с необыкновенным ви…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
195 м²
2 Этаж
€ 390,000
Продаётся дуплекс в Финестрате в районе Camporrosso village, располагается на 2 этаже. Общая…
Дуплекс 6 спален
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 550,000
Дуплекс, в урбанизации премиум класса «Camporosso Village», с видом на море, горы и небоскре…
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
175 м²
€ 339,000
Впечатляющий дуплекс расположен в престижной урбанизации Балкон де Финестрат, привилегирован…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
144 м²
2 Этаж
€ 440,000
Великолепнаядвухуровневая квартира в жилом районе Sierra Cortina Расположенная в очень тихо…
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
78 м²
2 Этаж
€ 114,000
Дуплекс 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 255,000
Недавно отремонтированный таунхаус (2016 г.) с отдельным входом продается в урбанизации Alte…
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 385,000
Дуплекс для продажи в Финестрате. Одна из лучших работ, выполненных на всем побережье Коста …
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
186 м²
€ 440,000
Дуплекс для продажи в Финестрате. Одна из лучших работ, выполненных на всем побережье Коста …
Дуплекс 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 189,000
Дуплекс с прекрасным видом на море в районе Поньенте, в тихой и привычной урбанизации. Дом …
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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