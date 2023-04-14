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Realting.com
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Купить таунхаус на Канарских островах, Испания
Adeje
8
Arona
5
Лос-Кристианос
4
Guia de Isora
1
Santa Ursula
1
Таунхаус
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19 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Таунхаус 2 спальни
Santa Ursula, Испания
€ 275,000
Продается таунхаус на северном побережье Тенерифе. Этот красивый дом расположен в респектабе…
Таунхаус 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат
155 м²
€ 209,000
Мы продали этот замечательный таунхаус в комплексе Los Halcones. Он предлагает две спальни и…
Таунхаус 6 спален
Granadilla de Abona, Испания
4 ванных комнат
800 м²
€ 575,000
У нас есть эксклюзивный доступ к этому очаровательному и волшебному загородному дому 1860-х …
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат
127 м²
€ 250,000
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
Таунхаус 4 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 379,000
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal. На первом этаже располож…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 450,000
Продается трехэтажный таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами Лос…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 265,000
Мы продали фантастический дом, двухквартирный, недавно отремонтированный недалеко от района …
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат
75 м²
€ 105,000
Этот прекрасный недавно отремонтированный дом расположен в комплексе Чайофита, состоит из 3 …
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 435,000
Продается таунхаус на юге Тенерифе в популярной туристической зоне Las Americas. Расположен …
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
200 м²
€ 330,000
Продается красивый Таунхаус в юго западной части Тенерифе. Он расположен в Callao Salvaje в …
Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
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