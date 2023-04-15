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Купить квартиру с видом на море в Campo de Cartagena, Испания

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 194,250
Квартира 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 168,000
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 78 м²
€ 179,000
Современные апартаменты недалеко от моря в Лос-Алькасарес - ER114427 2 спальни, 2 ванные ком…
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 179,000
Элитные новые апартаменты возле моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида - ER114426 2 спальни, 2 …
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 179,000
Новые апартаменты в Лос-Алькасарес, к морю 380 м - ER7105 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 159,000
Новые апартаменты в Los Alcázares, 2 спальни, 79 м2 - ER7102 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 329,950
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is cent…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 329,950
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 299,950
Комфортабельные апартаменты с видом на море в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6633 3 спальни, 2 в…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 299,950
Комфортабельные апартаменты у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6632 3 спальни, 2 ванные ком…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 299,950
Современные апартаменты рядом с морем в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - GU66…
Квартира 2 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 339,950
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
Квартира 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 339,950
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
Квартира 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 166,176
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 195,290
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
Квартира 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 190,000
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Квартира 2 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 159,000
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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