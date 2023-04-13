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Купить квартира-студия в Андалусии, Испания

Puerto Real
2
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5 объектов найдено
Студия 1 ваннаяв Ojen, Испания
Студия 1 ванная
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 79,000
Renovated studio located on the first floor in the Pueblo Andaluz urbanization. Located on t…
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 27 м²
€ 90,000
Студияв Mijas, Испания
Студия
Mijas, Испания
21 м²
€ 140,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 140 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 270 000. […
Студияв Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
37 м²
€ 132,770
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 132 770 гаста & евро; & amp; nbsp; 132 7…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитное
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