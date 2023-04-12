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Купить шале в Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
13
Алаканти
8
Торревьеха
6
Pilar de la Horadada
4
Марина-Альта
4
Марина-Баха
4
el Campello
3
Аликанте
3
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40 объектов найдено
Шале 3 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 3 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 3 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 6 спаленв el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 4 спальнив Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 336 м² Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 7 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 7 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
15 Количество комнат 3 ванных комнат 403 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с частным садом и теннисным кортом в Сан-Висенте-дель-Распейг Продается э…
Шале 4 спальнив Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 646 м² Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Шале 3 спальнив el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 6 спаленв Аликанте, Испания
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 3 спальнив Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 440,900
Шале 3 спальнив Кальпе, Испания
Шале 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 300,000
Шале 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 269,900
Виллы с 3 спальнями Великолепные недавно построенные виллы с 3 спальнями, 2 или 3 ванными, ч…
Шале 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
Шале 2 спальнив Orihuela, Испания
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 232,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 685,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 545,000
Шале 3 спальнив Santa Pola, Испания
Шале 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 285,000
Шале 2 спальнив Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 285,000
Шале 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 215,900
Шале 5 спаленв Teulada, Испания
Шале 5 спален
Teulada, Испания
4 ванных комнат 358 м²
€ 1,490,000
Шале 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Шале 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 285,000
Шале 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 249,500
Шале 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 250,000
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
Шале 3 спальнив el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 190,000
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
Шале 3 спальнив Algorfa, Испания
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 375,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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