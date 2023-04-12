ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Шале
Купить шале в Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
13
Алаканти
8
Торревьеха
6
Pilar de la Horadada
4
Марина-Альта
4
Марина-Баха
4
el Campello
3
Аликанте
3
l Alfas del Pi
2
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
2
Almoradi
1
la Nucia
1
Orihuela
1
San Fulgencio
1
Teulada
1
Бениса
1
Дения
1
Кальпе
1
Показать больше
Показать меньше
Шале
Очистить
40 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
3 ванных комнат
336 м²
Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 7 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
15 Количество комнат
3 ванных комнат
403 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с частным садом и теннисным кортом в Сан-Висенте-дель-Распейг Продается э…
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат
4 ванных комнат
646 м²
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат
3 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат
1 355 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 440,900
Шале 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 300,000
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 269,900
Виллы с 3 спальнями Великолепные недавно построенные виллы с 3 спальнями, 2 или 3 ванными, ч…
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
94 м²
€ 265,000
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 232,000
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат
166 м²
€ 685,000
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 545,000
Шале 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат
93 м²
€ 285,000
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат
93 м²
€ 285,000
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 215,900
Шале 5 спален
Teulada, Испания
4 ванных комнат
358 м²
€ 1,490,000
Шале 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 285,000
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 249,500
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 250,000
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 190,000
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 375,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты