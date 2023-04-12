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Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
12/17 Этаж
€ 162,298
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
12/17 Этаж
€ 155,324
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 43,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/16 Этаж
€ 115,759
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
39 м²
25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
23 м²
6/15 Этаж
€ 79,905
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
18 м²
2/17 Этаж
€ 56,871
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
59 м²
9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
63 м²
9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
50 м²
29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
10/16 Этаж
€ 101,689
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/18 Этаж
€ 97,799
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
58 м²
2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
83 м²
6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
46 м²
3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
40 м²
4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
48 м²
19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
74 м²
12/17 Этаж
€ 189,872
Продается просторная трехкомнатная квартира. Общая площадь 74,3 кв. м, жилая 43,2 кв. м, кух…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
41 м²
13/22 Этаж
€ 121,813
РИЭЛТОРАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Ключи получены. продаётся просторная евродвушка, в квартире сдела…
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат
130 м²
4/6 Этаж
€ 391,143
Апартаменты в центре Москвы с ремонтом. Петровский бульвар. Собственная парковка на территор…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
66 м²
9/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
73 м²
12/15 Этаж
€ 202,277
Арт. 40359181 Отличная просторная двухкомнатная квартира! О квартире: - Просторная кухня…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
14/16 Этаж
€ 184,396
Уютная 2-х комнатная квартира (евро трёшка) в ЖК Скандинавия. Общая площадь 61,1 кв.м. Рас…
Квартира 2 комнаты
Орёл, Россия
2 Количество комнат
67 м²
8/19 Этаж
€ 61,829
ЖК Крылья - это современный, умный, 19-этажный дом с шикарно благоустроенной придомовой терр…
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат
58 м²
9/17 Этаж
€ 122,931
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
4 ванных комнат
66 м²
6/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
7 м²
12/13 Этаж
€ 111,755
Продам студию 20 квм в новом ЖК «Саларьево Парк». Студия оборудована для полноценного прожи…
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