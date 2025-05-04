Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Центральном федеральном округе, Россия

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 7 комнат в Москва, Россия
Пентхаус 7 комнат
Москва, Россия
Число комнат 7
Площадь 252 м²
Этаж 46/47
Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 7-к пен…
$2,68 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти