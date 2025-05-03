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Квартиры с видом на море в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
2221
район Коммунарка
7216
Московская область
2888
Сапроново
626
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Иславское, Россия
Квартира 2 комнаты
Иславское, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/10
Предлагаем в продажу апартамент в клубном доме, в престижном районе Кунцево ЗАО Москвы. Г…
$255,846
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