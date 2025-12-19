Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
647
район Коммунарка
1952
район Троицк
591
Московская область
366
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Островцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Островцы, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 17/17
Срочно продается прекрасная квартира  с панормным видом от единственного собственника! 🚌 …
$130,000
Агентство
Wonderport
Языки общения
English, Русский, עִברִית
